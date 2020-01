Gerücht Manchester City und Claudio Bravo könnten ihre noch bis Saisonende datierte Zusammenarbeit vorzeitig beenden. An dem routinierten Torhüter soll der mexikanische CF Monterrey Interesse signalisieren.

Dreieinhalb Jahre nach seinem Wechsel zu Manchester City könnte Claudio Bravo den Englischen Meister noch in diesem Januar verlassen. Das chilenische Portal 24HORAS.CL berichtet von einem Interesse des CF Monterrey.

Der dreimalige mexikanische Champion arbeitet demnach an einer Verpflichtung noch in diesem Winter.

Bravo könne sich einen Wechsel bei einem passenden Angebot vorstellen, heißt es. Wie die Citizens damit umgehen, wird dagegen nicht überliefert.

Bravo schloss sich ManCity im Sommer 2016 an, kam damals für 18 Millionen Euro Ablöse vom FC Barcelona. Lediglich in seiner ersten Saison in Manchester kam er über einen Bankplatz hinaus.