FC Barcelona : Clement Lenglet erklärt seine Reservistenrolle - und schwört Barça Treue



Tobias Krentscher

Clement Lenglet hatte seinen Stammplatz vor dem Corona-Lockdown an Landsmann Samuel Umtiti verloren. Für den französischen Nationalverteidiger ist das kein Grund an einen Vereinswechsel zu denken. Im Gegenteil: der Innenverteidiger will beim FC Barcelona bleiben.