FC Villarreal : Comeback nach drei Jahren: Bruno Soriano (36) kämpft mit den Tränen

Was für ein emotionaler Abend für Bruno Soriano! Am Montag gab der von unzähligen Operationen und Rückschlägen gebeutelte Mittelfeldspieler sein Comeback für den FC Villarreal. Nach dem Spiel wurde es dann emotional.

Unmittelbar vor Ende des Spiels zwischen dem FC Villarreal und dem FC Sevilla kam Bruno Soriano für den ehemaligen Dortmunder Paco Alcacer aufs Feld. Ein Comeback, an das keiner mehr so wirklich geglaubt hatte.

Soriano (36) absolvierte sein letztes Spiel für das Gelbe U-Boot tatsächlich im Mai 2017. Dazwischen liegen unzählige Knieoperationen und damit verbundene Rückschläge, welche die Karriere des 36-Jährigen vorzeitig zu beenden schienen. Nichts da!

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll", rang das Villarreal-Urgestein nach dem 2:2 gegen Sevilla mit den Tränen. "Es ist so lange her, dass ich fast nicht mehr weiß, was ich jetzt sagen soll. Ich bin natürlich sehr glücklich."