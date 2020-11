Chelsea : Corona bei Kai Havertz: Frank Lampard meldet sich zu Wort

"Ich habe mit ihm seit der Testbekanntgabe ein paar Mal gesprochen. Er ist daheim in Isolation und er war sehr enttäuscht, da er spielen will", erläutert Lampard.

Kai Havertz ist der einzige Corona-Fall beim FC Chelsea. Außer Havertz sei jeder andere Spieler in seinem Kader natürlich negativ, wusste Frank Lampard nach dem 3:0-Sieg über Stade Rennes am dritten Spieltag der Champions League zu berichten.

Havertz hatte zuvor in jedem Spiel der Premier League sowie der Champions League auf dem Platz gestanden, in fünf Fällen sogar über die gesamten 90 Minuten. Sieben Torbeteiligungen in zehn Pflichtspielen lassen ein erstes sehr positives Fazit ziehen.

Der deutschen Nationalmannschaft wird Havertz in der kommenden Länderspielperiode höchstwahrscheinlich ebenfalls fehlen. Die DFB-Auswahl testet erst gegen Tschechien (11. November) und tritt im Anschluss in der Nations League gegen die Ukraine (14. November) und in Spanien (17. November) an.