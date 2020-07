Mariano Diaz in Isolation : Corona-Fall bei Real Madrid - auch Xavi positiv getestet

Real Madrid muss in der Vorbereitung auf das Champions-League-Spiel gegen Manchester City auf Mariano Diaz verzichten. Der Angreifer hat sich mit Corona angesteckt und befindet sich in Isolation.

Corona-Fall bei Real Madrid: Der spanische Rekordmeister gibt bekannt, dass sich Mariano Díaz (26) mit dem neuartigen Virus angesteckt hat.

Der Angreifer befinde sich nun zu Hause in Isolation, halte sich an das Hygieneisolationsprotokoll und weise keinerlei Symptome auf, so die Königlichen.

Sportlich kann Zinedine Zidane den Ausfall von Mariano Diaz verkraften. Der 26-Jährige spielte kaum eine Rolle. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City (7.8, Hinspiel: 1:2) wäre er ohnehin nur als Ersatzspieler infrage gekommen..