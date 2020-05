Paris Saint-Germain : Corona-Faulenzen in Brasilien? Nicht mit Neymar

Wie lange sich Neymar während der Corona-Pandemie noch in seiner Heimat Brasilien aufhalten wird, ist ungewiss. Die Saison in Frankreich ist inzwischen abgebrochen worden, Paris Saint-Germain würde folglich nur noch in der Champions League Spiele absolvieren.

"Ich war die ganze Zeit bei meiner Familie", erzählt Neymar während einer Fragerunde auf Instagram. Schleifen lassen hat es der 28-Jährige in den vergangenen Wochen schon mal nicht, wie er klarstellt.

"Ich habe fast jeden Tag trainiert. Ich versuche, in Form zu bleiben, obwohl es schwierig ist. Aber es gibt noch wichtige Dinge zu tun, also trainiere ich weiter", gewährt Neymar einen kleinen Einblick in seinen Tagesablauf.