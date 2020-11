10 Klubs dürfen vor Fans spielen : Corona-Hochburg England: Teilweise Zuschauer-Rückkehr in der Premier League

Am Montag hatte Boris Johnson mit der Meldung aufgewartet, in der Premier League werde ab nächster Woche teilweise wieder vor Publikum gespielt. Damit dürfte der Premierminister für eine große Kontroverse sorgen. Denn: Nicht allen Klubs ist es erlaubt, wieder ihre Stadiontore zu öffnen.

Wo Stufe 2 gültig ist, also beispielsweise in London und Liverpool, sind maximal 2.000 Personen zugelassen. In der Region Greater Manchester gilt bis aus Weiteres Stufe 3, welche die höchste ist. Dementsprechend sind keine Zuschauer in den Stadien erlaubt.

Die Entscheidung, wieder teilweise Zuschauer in der Premier League zuzulassen, kommt durchaus überraschend. Schließlich ist Großbritannien mit über 1,5 Corona-Infektionen sowie knapp 60.000 Toten das von der Pandemie am stärksten betroffene Land Europas.