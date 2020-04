Starke Aktion : 20 Tonnen: Philippe Coutinho schnürt Hilfspakete

Mehr und mehr Fußballer nutzen ihre privilegierte Situation, um in Zeiten des Coronavirus Bedürftige zu unterstützen. Philippe Coutinho lässt Hilfspakete in seiner Heimat Brasilien verteilen.

Das Coronavirus legt den öffentlichen Betrieb unseres Planeten lahm. Philippe Coutinho engagiert sich derweil in seiner Heimat Brasilien, in der vor allem Favelas, die Armenviertel des Landes, anfällig für das Virus sind.

GLOBOESPORTE zufolge hat die Leihgabe des FC Bayern 20 Tonnen an Lebens- und Hygienemittel gespendet. Verpackt in einzelnen Paketen gehen diese an die Bewohner von Mangueira und Vasco, zwei Viertel Rio de Janeiros.

"Zunächst möchte ich Gott dafür danken, dass er mir die Bedingungen gegeben hat, um anderen zu helfen. Ich danke auch allen, die zusammengearbeitet haben, damit diese Solidaritätsaktion möglich wurde", meldet sich Coutinho zu Wort.