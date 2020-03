Spielbetrieb pausiert bis April : Corona-Pause bis April: Diese 3 Szenarien gibt es jetzt für die Serie A

Jetzt ist es offiziell: Die Serie A setzt den Spielbetrieb bis zum 3. April aus. Der Grund: Die Ausbreitung des Coronavirus. Was wird jetzt aus der Saison 2019/2020? Drei Szenarien werden diskutiert.

In Italien sind über 9.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, es gibt bereits über 460 Todesopfer.

Doch statt Geisterspielen pausieren die italienischen Ligen nun komplett. Diese Entscheidung verkündete das Nationale Olympische Komitee (CONI) am Montagabend.

Die Spiele der Serie A und Serie B sollten in den kommenden Wochen wegen des Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen werden.

1. Verschiebung der Europameisterschaft

Sollte sich das Coronavirus in anderen Teilen Europas so rasant ausbreiten wie in Italien, könnte die EM verschoben werden, berichtet die Tageszeitung.

Die Europameisterschaft ist für die Zeit vom 12. Juni bis zum 12. Juli terminiert. Bei einer weiteren Ausbreitung könnte das Turnier auf den Herbst oder sogar ins nächste Jahr verlegt werden.

Die fehlenden zwölf Spieltage der Serie A würden in diesem Fall nach dem 3. April im normalen Rhythmus nachgeholt werden.