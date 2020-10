Juventus Turin : Corona-Zoff! Cristiano Ronaldo kassiert erneut Kritik

Weston McKennie (22) hat seine Corona-Infektion überstanden. Der Neuzugang wurde negativ getestet. Sein Mannschaftskollege Cristiano Ronaldo hingegen ist noch in Quarantäne. Der Superstar von Juventus Turin muss sich erneut Kritik von einem italienischen Minister anhören.

Ohne Cristiano hatte Juventus Turin zwar die besseren Chancen als der Gegner, gegen Hellas Verona kamen die Bianconeri dennoch nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Folge: Tabellenplatz fünf. Der ehrgeizige Cristiano dürfte wenig begeistert sein. Tabellenführer AC Mailand kann am Montag seinen Vorsprung mit einem Sieg über den AS Rom auf sechs Punkte ausbauen.

Juventus musste am Wochenende einmal mehr auf Cristiano Ronaldo verzichten. Der fünfmalige Weltfußballer ist nach einem positiven Corona-Test nach wie vor in Quarantäne - im Gegensatz zum mittlerweile negativ getesteten Weston McKennie.

Angesichts steigender Fallzahlen wird in Italien unter den Tifosi befürchtet, die Saison könnte pausieren oder sogar abgebrochen werden. Das ist offiziell noch keine Option, so Spadafora. Allerdings müsse die Serie A sich an die Abmachungen halten.

"Im Moment wollen wir den Profifußball nicht stoppen, aber die Serie A hat sich an die Protokolle zu halten und sie zu respektieren", so der 46-Jährige der EU-skeptischen Partei Fünf-Sterne-Bewegung.