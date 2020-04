Real Madrid : Corona-Zwangspause: Sergio Ramos wählt drastische Worte

Wegen der Corona-Pandemie steht der Spielbetrieb in Spanien auf unbestimmte Zeit still. Für Real Madrids Kapitän Sergio Ramos eine unerträgliche Situation.

Seit fast zwei Monaten hat sich Sergio Ramos nicht mehr das Trikot von Real Madrid überstreifen dürfen. Der passionierte Berufsfußballer verlebt eine äußerst schwere Phase.

"Ich sterbe vor Lust, wieder ins Bernabeu einzulaufen, wieder das Trikot von Real Madrid zu tragen und ein bisschen zur Normalität zurückzukehren", sagte der Real-Spielführer laut REAL TOTAL während eines Instagram-Videos.

Weil sich die Stars auch nicht am Trainingsgelände in Valdebebas einfinden dürfen, ist der 34-Jährige auf Übungen in den eigenen vier Wänden angewiesen.