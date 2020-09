AC Mailand : Corona-Zwangspause: Zlatan Ibrahimovic positiv getestet

Der AC Mailand muss in den kommenden Spielen auf Top-Torjäger Zlatan Ibrahimovic verzichten. Der Superstar ist coronapositiv.

Zlatan Ibrahimovic hatte eine famosen Start in die Serie A hingelegt, zweimal beim 2:0 zum Auftakt gegen Bologna getroffen. Nun muss er eine Zwangspause einlegen. Der Schwede ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

"Der AC Mailand gibt bekannt, dass die für das heutige Spiel gegen Bodø / Glimt genommene Probe von Zlatan Ibrahimovic positiv ist. Wir haben die zuständigen Gesundheitsbehörden informiert und der Spieler wurde umgehend in die Quarantäne gebracht", so die Rossoneri. Weitere positive Tests habe es in der Mannschaft nicht gegeben.

Ibrahimovic fehlt Milan damit in der Europa-League-Qualifikation am Donnerstagabend und am Wochenende gegen Crotone. Zuvor war bereits Abwehrakteur Leo Duarte positiv auf COVID-19 getestet worden.