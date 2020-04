Premier League : Coronaparty! FC Everton stinksauer auf Moise Kean

Die Premier League hat ihren nächsten Corona-Skandal: Moise Kean feierte trotz Lockdown-Regeln in Großbritannien eine frivole Party. Der FC Everton reagiert in einer Stellungnahme entsetzt über das leichtsinnige Verhalten seines Angreifers.

Im heutigen, digitalen Zeitalter bleibt nichts unentdeckt. Damit musste jetzt auch Moise Kean Erfahrung machen, der in einer eigentlich privaten Snapchat-Gruppe mehrere Videos teilte, in denen er mit Frauen zu sehen ist, die männlichen Partygästen in den Schritt greifen oder einen Lapdance geben.

Eines der Videos ist mit dem Zusatz "Quarantäne-frei" versehen. Keans Klub, der FC Everton, reagiert in einer offiziellen Stellungnahme mächtig sauer auf das Verhalten des 20 Jahre alten Angreifers.

"Wir sind entsetzt, von solch einem Verhalten erfahren zu müssen. Damit hat er sowohl die Vorgaben der Regierung ignoriert als auch gegen unsere Richtlinien während der Coronakrise verstoßen", lassen die Toffees verlautbaren.