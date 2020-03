Barça-Legende : Coronavirus: Andres Iniesta mit emotionaler Botschaft

Auch Andres Iniesta bekommt das Coronavirus mit all seinen Nebenwirkungen zu spüren. Der 35-Jährige sendet aus Japan eine Botschaft an seine spanischen Landsleute.

Es sei eine Botschaft der Stärke, Unterstützung und Dankbarkeit an alle Menschen, die in jeder Minute darum kämpfen, Leben zu retten, sagte der Fußballer von Vissel Kobe in einem Video: "Wir danken euch für all die unermüdlichen Anstrengungen."

Im Geiste und in ihren Händen sei er mit ihnen, verbündet sich Iniesta mit dem spanischen Personal, das sich um die Gesundheit kümmert.