Wegen des Coronavirus sind am Wochenende diverse Serie-A-Spiele abgesagt worden. Inzwischen sind weitere Maßnahmen beschlossen worden. Inter Mailand muss sein an diesem Donnerstag anstehendes Europa-League-Heimspiel gegen Ludogorets Razgrad unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen.

Vier Partien vom vergangenen Spieltag hatte die Serie A aufgrund des Coronavirus abgesagt. Die Sorge in Italien ist groß, dass sich der Coronavirus weiter ausbreitet.

Weitere Spiele in dieser Woche werden voraussichtlich ebenfalls betroffen sein.

So zum Beispiel das Europa-League-Heimspiel von Inter Mailand gegen den Bulgarischen Meister Ludogorets Razgrad am Donnerstagabend (21 Uhr), das nach Beschluss der Regierung unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden muss.

"Den Forderungen der Sportwelt folgend - und weil das Verbot von Sportveranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, in sechs Regionen Norditaliens weiterhin in Kraft bleibt, haben wir der Durchführung von Spielen hinter verschlossenen Türen zugestimmt", erklärte Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora am Montagabend.