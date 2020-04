FC Barcelona : Coronavirus: Lionel Messi sendet Botschaft nach Argentinien

Lionel Messi bereitet sich dieser Tage im Homeoffice auf den LaLiga-Restart vor. Der Superstar des FC Barcelona richtet derweil stellvertretend eine Botschaft an seine argentinischen Landsleute.

Via Twitter adressiert die argentinische Nationalmannschaft ein Grußwort an die Bevölkerung, in Zeiten der Coronakrise lieber zu Hause zu bleiben.

Auf dem hierfür hochgeladenen Bild ist das Konterfei Lionel Messis abgebildet: "Je schwieriger der Sieg, desto glücklicher bist du, wenn du gewinnst. Wenn du zu Hause bleibst, gewinnen wir alle. Tu es, bleib zu Hause!"

In Argentinien sind bisher rund 2.200 Infizierungen bekannt. Gut 500 Menschen sind an den Folgen von COVID-19 gestorben.

Messi leistete bereits verschiedene Beiträge zur Bekämpfung des Coronavirus. Der 32-Jährige spendete eine Million Euro an Krankenhäuser in Katalonien und Argentinien. Außerdem verzichtet er auf 70 Prozent seines Gehalts.