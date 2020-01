Zu Fosun International, dem Besitzer der Wolverhampton Wanderers, unterhält Jorge Mendes ein hervorragendes Verhältnis.

Der Starberater, der unter anderem Cristiano Ronaldo vertritt, hat bereits sechs Klienten bei den Wolves untergebracht, Trainer Nuno Espirito Santo wird ebenfalls von Mendes gemanagt.

SKY SPORTS will erfahren haben, dass der Premier-League-Klub seine Antennen nach Nelson Oliveira und Daniel Podence ausfährt. Zur wenig großen Überraschung gehören beide zum Klientel der Star-Agentur Gestifute.

Oliveira kommt für AEK Athen in der laufenden Saison auf neun Tore in 15 Ligaspielen. Podence ist ebenfalls in Griechenland angestellt und kommt für Olympiakos Piräus auf sieben Torbeteiligungen in 15 Matches.