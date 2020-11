Juventus Turin : "Cristiano, der Prächtige": Ronaldo von italienischer Presse gefeiert

Paulo Dybala erneut nur auf der Bank

Für Paulo Dybala (27) war einmal mehr kein Platz in der Startelf frei. Der argentinische Nationalspieler bleibt einer der großen Verlierer des Trainerwechsels. Dybala wurde in der 69. Spielminute für Morata eingewechselt. Erst einmal durfte er in der Serie A durchspielen, nur zweimal stand er in der Startelf.

Juventus Turin klettert auf Rang zwei

Juve springt nach dem Sieg zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz der Serie A hinter den AC Mailand. Die Rossoneri, die einen Punkt Vorsprung haben, treffen am Sonntagabend (20:45 Uhr) im Topduell auf den SSC Neapel.