Blitztreffer und Elfer! : Cristiano Ronaldo bläst zur Jagd auf Zlatan und Milan



Fussballeuropa Redaktion

Nach zwei sieglosen Serie-A-Partien ist Juventus Turin zurück in der Erfolgsspur. Dank Cristiano Ronaldo, der gegen Spezia als Joker einen Blitztreffer erzielt und ein weiteres Tor folgen lässt. Juve klettert in der Serie A, Cristiano in der Torschützenliste.