Juventus Turin : Cristiano Ronaldo: Emotionale Corona-Nachricht

"Ich bin in Gedanken bei all denen, die einen Nahestehenden verloren haben. Meine Solidarität gilt denen, die aktuell gegen das Virus kämpfen, wie mein Teamkollege Daniele Rugani", erklärte der Stürmer von Juventus Turin, der gerade auf Madeira weilt, weiter:

"Meine weitere Unterstützung gilt den erstaunlichen medizinischen Fachkräften, die ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, um das anderer zu retten."

In der Serie A ist die Saison bis auf weiteres ausgesetzt. Italien, das in Europa am stärksten vom Coronavirus betroffene Land, ist von der Regierung in Rom inzwischen zu einer Sperrzone erklärt worden.