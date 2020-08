Juventus Turin : Cristiano Ronaldo: Erste Gespräche mit PSG?

Obwohl Andrea Agnelli in aller Deutlichkeit erklärte, dass Cristiano Ronaldo auch in der kommenden Saison für Juventus Turin spielen werde, halten sich Wechselgerüchte um den Superstar. Angeblich stehen mit Paris Saint-Germain die ersten Gespräche an.

Und der Dialog soll in den kommenden Tagen aufrecht erhalten werden. Im Rahmen des Miniturniers der Champions League in Lissabon soll es zu ersten Gesprächen kommen. In Turin wollen die Verantwortlichen nichts von einem bevorstehenden Abgang ihres Superstars wissen.

"Cristiano Ronaldo wird bei uns bleiben", sagt Juve-Präsident Andrea Agnelli

"Er wird bei uns bleiben. Ich bin sicher, dass Cristiano nächste Saison bei uns spielen wird. Er ist eine Säule dieser Mannschaft", äußerte sich Juve-Präsident Andrea Agnelli mit markanten und selbstsicheren Worten.

Der Klub-Boss hatte nach dem Aus in der Champions League eine Analyse angekündigt. Unter anderem will er die Altersstruktur unter die Lupe nehmen ("Ich höre immer wieder, dass wir den ältesten Kader in Europa haben, also müssen wir uns das ansehen").