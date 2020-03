Juventus Turin : Cristiano-Ronaldo-Hotels jetzt Corona-Kliniken? Sprecher mit Klarstellung

Die MARCA hatte vermeldet, dass Ronaldo seine Hotels in Lissabon und auf Madeira in Krankenhäuser umfunktionieren lasse.

» Mehr Juve-News gibt es in unserer App! Jetzt laden!

Nachdem Teamkollege Daniele Rugani positiv auf das Coronavirus getestet wurde, veranlasste Juventus Turin Quarantäne für alle Spieler.

Cristiano Ronaldo weilt seitdem auf der Insel Madeira, auf der er geboren wurde.

Wann der Fußballbetrieb in Europa wieder aufgenommen wird, steht derweil in den Sternen. In Italien sind alle Sportveranstaltungen bis 3. April abgesagt worden. Eine Verlängerung der Frist ist Stand jetzt sehr wahrscheinlich.