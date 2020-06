"Normaler Fußballer geworden" : Cristiano Ronaldo kassiert Schelte von Ex-Bayern-Superstar

Juventus Turin verlor mit dem Coppa-Italia-Finale gegen den SSC Neapel in dieser Saison bereits das zweite Endspiel. Negative Kritik prasselte im Anschluss an die Partie vor allem auf Superstar Cristiano Ronaldo ein.

Der Restart nach über dreimonatiger Pause ist für Juventus Turin nicht nach Plan verlaufen. Nach dem müden 0:0 im Halfbinal-Rückspiel gegen den AC Mailand ließ der Serienmeister auch im Finale der Coppa Italia gegen den SSC Neapel jedweden Glanz vermissen.

Einer, der nach der Partie natürlich im Kreuzfeuer der Kritiker stand, war Cristiano Ronaldo. "Sarri hat nun ernsthafte Probleme. Juve hat den Ball langsam laufen lassen. Und so ist auch Cristiano Ronaldo ein ganz normaler Spieler geworden", urteilte Ex-Bayern-Stürmer Luca Toni.

Der Superstar tauchte in den bisherigen Partien merklich unter, gegen Napoli war Juve-Oldie Gianluigi Buffon auf Turiner Seite der mit Abstand beste Spieler. Übrigens: Ronaldo verlor erstmals in seiner Karriere zwei Finalspiele in Folge.