Cristiano Ronaldo ist zum vierten Mal der treffsicherste Fußballer in UEFA-Wettbewerben. Kein anderer Spieler – ob in der Jugend, bei den Frauen oder im Futsal – hat mehr Tore erzielt.

in Sachen Tore in UEFA- Wettbewerben war Cristiano Ronaldo im Kalenderjahr 2019 zudem einsame Spitze.

2019 ist jedoch CR7 wieder zurück an der Spitze. Sieben Treffer in der Champions League, 14 für Portugal in der EM-Quali und in der Nations League bedeuten Platz eins vor Harry Kane.

Cristiano Ronaldo ließ den Engländer mit insgesamt 21 Toren auf Rang zwei. Der Stürmer von Tottenham Hotspur erzielte 19 Treffer und damit nur einen mehr als Vivianne Miedema.

Anzeige

Die Niederländerin traf zehnmal in der Königsklasse und achtmal in der EM-Quali.

Robert Lewandowski wurde Fünfter hinter Raheem Sterling. Der Stürmer des FC Bayern traf zehnmal in der Champions League und sechsmal für Polen in UEFA-Turnieren.

Diesen Wert erreichte auch Renan Mantelli, der als einziger Spieler in einem einzigen UEFA-Wettbewerb 16 Tore erzielen konnte. Seine Treffer erzielte er für Omonia Nicosia in der Futsal Champions League.