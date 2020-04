Juventus Turin : Cristiano Ronaldo liebt seine Mitspieler, sagt Aaron Ramsey

Juventus Turin gewann gegen zahlreiche Konkurrenten das Transferrennen um Aaron Ramsey, der Waliser kam ablösefrei vom FC Arsenal.

Ein Jahr zuvor hatte sich Juve die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo gegönnt - für 117 Millionen Euro Ablöse inklusive Nebenkosten für den Transfer.

Cristiano Ronaldo hat auf den Waliser einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. "Er ist ein großartiger Mensch sowie ein unglaublicher Spieler und einer der besten in der Geschichte", berichtet der Mittelfeldakteur in THE SUN.