Juventus Turin : Cristiano Ronaldo: Lob für Andrea Pirlo, Seitenhieb gegen Maurizio Sarri



Andre Oechsner

Cristiano Ronaldo rettete Juventus Turin am Wochenende mit seinem Doppelpack einen Punkt gegen den AS Rom. Im Anschluss an die Partie holte der Superstar zum stimmungsvollen Lobgesang auf Andrea Pirlo aus.