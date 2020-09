Juventus Turin : Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi – wer verkauft mehr Trikots?

Die Klubs haben inzwischen längst erkannt, dass sich mit dem Verkauf von Trikots eine Menge Geld generieren lässt. Lukrativ ist dies allerdings nicht nur allein für die Teams, auch die Spieler selbst partizipieren.

"Die Klub-Verantwortlichen erkannten, dass die Fans personalisierte Trikots viel lieber kaufen und die Bindung an die Klubs damit noch enger wurde", so Rohlmann, der anfügt, dass Deutschland in Sachen Merchandising Spanien, Italien und Frankreich abgehängt habe. England sei in dieser Hinsicht aber immer noch das Maß aller Dinge.