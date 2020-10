Kylian Mbappe im Visier : Cristiano Ronaldo per Tausch-Deal zu Paris Saint-Germain?

Gerüchte um Cristiano Ronaldo sind nicht neu. Der Portugiese ist schließlich einer der Besten aller Zeiten und seit Jahren bei Europas Top-Klubs begehrt. Auch im gehobenen Fußballer-Alter von 35 Jahren schreibt CR7 Spekulations-Schlagzeilen in der Gerüchteküche.

Die Sporttageszeitung TUTTOSPORT feuert die Gerüchteküche um einen Wechsel des fünffachen Weltfußballers an, berichtet Juve wolle sich um Kylian Mbappe (21, Vertrag bis 2022) bemühen und Cristiano Ronaldo als Tauschspieler einsetzen.

Nicht übermittelt ist, was Cristiano Ronaldo von dem angeblichen Plan hält. Fakt ist: Sein Vertrag im Piemont ist noch bis 2022 gültig.

Nach dem frühen Champions-League-Aus gegen Ajax Amsterdam 2019 und der Pleite gegen Olympique Lyon im Achtelfinale in der vergangenen Saison soll der ehrgeizige Superstar über einen Wechsel nachgedacht haben.

Womöglich sieht Cristiano in Paris mehr Chancen, seinen sechsten Titel in der Königsklasse zu gewinnen. PSG schaffte es 2020 bis ins Endspiel, scheiterte dort nur knapp am FC Bayern.