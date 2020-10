"Die Tests sind Bullshit": : Cristiano Ronaldo postet Corona-Kommentar - und löscht ihn wieder

Cristiano Ronaldo stand wegen eines erneut positiven Corona-Tests nicht im Aufgebot von Juventus Turin gegen den FC Barcelona. Für kurze Zeit ließ er auch seine Mitmenschen an seiner Verärgerung teilhaben.

Weil er erneut positiv auf das Coronavirus getestet wurde, verpasste Cristiano Ronaldo mit dem Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona das vierte Pflichtspiel in Folge. Seit sich der Superstar in Isolation befindet, hält er seine Online-Fans mit Postings regelmäßig auf dem Laufenden.

So praktizierte er es auch, nachdem die Nachricht des zum wiederholten Mal positiven Befunds an die Öffentlichkeit gelang. "Fühle mich gut und gesund", schrieb Ronaldo bei Instagram. Was lediglich für kurze Zeit zu sehen war und mittlerweile gelöscht wurde, war folgender Kommentar, den der Juve-Star anfügte: "PCR ist Bullshit."

In Ronaldos Heimat Portugal heißt es, dass der Fußball-Ausnahmekönner bereits 18-mal auf das Coronavirus getestet wurde – immer positiv. Mit einem sogenannten PCR-Test wird bei korrekter Probenentnahme eine Infektion mit dem COVID-19-Virus nachgewiesen.