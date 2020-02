Cristiano Ronaldo hat es wieder getan: Der fünffache Weltfußballer erzielte gegen die Fiorentina einen Doppelpack. Zweimal traf er per Elfmeter.

Der Portugiese hat nun in den vergangenen neun Spielen immer getroffen. Cristiano Ronaldo egalisierte den Vereinsrekord von David Trezeguet (2001).

Die Bestmarke in der Serie A ist für Cristiano Ronaldo bereits in Reichweite: Fabio Quagliarella (Sampdoria Genua, 2018/19) und Gabriel Batistuta (1994/95) trafen jeweils in elf Spielen hintereinander.

Cristiano Ronaldo hat nun im Trikot von Juventus Turin 50 Tore erzielt, dafür benötigte er 70 Spiele.