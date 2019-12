Mittels sehenswertem Kopfballtor bescherte Cristiano Ronaldo seinem Arbeitgeber Juventus Turin am Mittwochabend den 2:1-Sieg bei Sampdoria Genua. Und wer könnte sein Vorgehen bei jenem Treffer nicht besser hervorheben als der Superstar selbst.

"Das Tor war großartig, vor allem, weil es entscheidend für den Gewinn der drei Punkte war. Ich wusste nicht, dass ich so lange in der Luft war", sagte Ronaldo bei SKY ITALIA über seinen Treffer. Der Portugiese wollte allerdings nicht den Fokus allein auf seinen Treffer lenken.

Man muss zugeben, dass der Treffer schon bemerkenswert war. Nach Flanke von Alex Sandro übersprang Cristiano Ronaldo seinen Gegenspieler Nicola Murru, stand dann in der Luft und köpfte aus spitzem Winkel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 2:1-Endtsand ein.

Am Sonntag steht das Finale der Supercoppa an. Jene Partie gegen Lazio Rom findet allerdings nicht auf italienischem Boden, sondern aufgrund eines Mega-Deals in Saudi-Arabien statt. Ronaldos volle Konzentration gilt seinem nächsten Titel.

Ein Finale, so Juves Ausnahmekönner, beginne immer bei 50:50: "Lazio hat eine hervorragende Mannschaft, aber ich bin überzeugt, dass Juve das Spiel gewinnen kann." In der Serie-A-Tabelle steht Lazio auf Platz drei.

» Rekordspieler: Gianluigi Buffon schließt zu Paolo Maldini auf

» Berater sicher: Cristiano Ronaldo hätte Ballon d'Or, wenn er noch bei Real spielen würde

» Check unsere App, oder folge uns auf Instagram, Facebook und YouTube!