Positiver Corona-Befund : Cristiano Ronaldo: Schwester wittert Verschwörung – neue Kritik kommt auf

Am Dienstag teilte der Fußballverband Portugals mit, dass Cristiano Ronaldo positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Inzwischen befindet sich der Starspieler von Juventus Turin auf eigenen Wunsch wieder in Italien, um dort in Quarantäne auf die nächsten Testergebnisse zu warten.

Mittlerweile hat sich Ronaldos Schwester Katia Aveiro auf Instagram zur Situation geäußert – und einmal mehr für großen Wirbel gesorgt. "Wenn Cristiano Ronaldo derjenige ist, der die Welt aufweckt, dann muss ich sagen, dass dieser Portugiese wirklich ein Gesandter von Gott ist. Danke", schreibt die Popsängerin.

Weiter fügt sie skurrile Worte an: "Ich glaube, heute, dass tausende Menschen - die mittlerweile so sehr an diese Pandemie, an die Tests und die Maßnahmen glauben - sehen werden, wie ich, dass es der größte Betrug ist, seit ich geboren wurde."