CR7 on fire :

Cristiano Ronaldo hat es wieder getan: Der fünffache Weltfußballer erzielte gegen Rom seinen bereits 7. Treffer in den bisherigen vier Spielen in diesem Kalenderjahr.

Zudem hat Cristiano Ronaldo wettbewerbsübergreifend in den letzten acht Spielen hervorragende 12 Tore erzielt.

Nachdem der portugiesische Nationalspieler schleppend in die neue Saison gestartet und laut Chefcoach Maurizio Sarri von einer Blessur gehandicapt worden war, kommt er pünktlich zum Start in die entscheidende Saisonphase in Topform.

Im Viertelfinale der Coppa Italia steuerte er den Führungstreffer (26. Spielminute) für seine Mannschaft bei, Rodrigo Bentancur (38.) und Leonardo Bonucci (45. +2) sorgten noch vor dem Halbzeitpfiff für die Entscheidung.