Juventus Turin : Cristiano Ronaldo steht vor seinem nächsten Meilenstein

Cristiano Ronaldo empfängt mit Juventus Turin am Montag (21.45 Uhr) Verfolger Lazio Rom. Trägt sich der Superstar im bevorstehenden Duell einmal mehr in die Torschützenliste ein, knackt er eine weitere Bestmarke.

Cristiano Ronaldo liefert sich nicht nur mit Ciro Immobile einen erbitterten Kampf um die Torjägerkanone in der Serie A. Der Superstar von Juventus Turin kann mit einem Treffer am Montagabend eine weitere Bestleistung in seiner Karriere aufstellen.

Trifft Cristiano Ronaldo gegen Lazio, würde er sein 50. Serie-A-Tor zählen. Dem nicht genug, so rechnet SPORTMEDIASET vor, wäre der Portugiese der erste Spieler in der Geschichte, der im italienischen Oberhaus, der Premier League und LaLiga je 50-mal ins Eckige traf.

In der laufenden Saison kommt Cristiano Ronaldo auf 28 Tore in 29 Ligaspielen. Seit dem Restart hat der 35-Jährige in fast jeder Begegnung mindestens einmal getroffen.

Beim 2:2 gegen Atalanta Bergamo schnürte Ronaldo sogar einen Doppelpack. Nur gegen Sassuolo (3:3) blieb der fünffache Weltfußballer ohne eigenen Treffer.