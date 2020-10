CR7 endlich Corona-negativ : Cristiano Ronaldo erntet Spott - doch es gibt auch gute Nachrichten

Cristiano Ronaldo hatte die Wirkung von PRC-Tests angezweifelt. Roberto Burioni, der in Italien aufgrund seiner Arbeit in der Coronakrise große Bekanntheit erlangte, zieht Ronaldos Kommentar ins Lächerliche. Doch es gibt auch gute Nachrichten für den Superstar.

Roberto Burioni kann den Online-Äußerungen, die Cristiano Ronaldo jüngst rund um seine Coronavirus-Erkrankung getätigt hatte, nicht viel abgewinnen.

Der Virologe kontert auf Twitter ironisch mit einem Bild des CR7-Kommentars: "Gestatten Sie mir, unseren neuen Kollegen Cristiano Ronaldo in den Reihen der Virologengemeinschaft willkommen zu heißen. Er wird uns sehr nützlich sein, wenn wir die Optometristen bei Five-a-side spielen."

Ronaldo hatte sich in dieser Woche mit einem Foto an die Instagram-Gemeinde gewandt. In einem Kommentar, der wenig später gelöscht wurde, schrieb der Superstar: "PCR ist Bullshit."