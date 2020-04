Weil er Elfmeter parierte : Cristiano Ronaldo verweigerte Keeper den Trikot-Tausch



Andre Oechsner

Aus elf Metern Torentfernung macht Cristiano Ronaldo so schnell keiner was vor. In der Serie A scheiterte er in 13 Versuchen erst einmal – und das an Chievo Veronas Stefano Sorrentino, der nach der Partie vergeblich nach dem Trikot des Superstars fragte.