Capocannoniere-Duell : Cristiano Ronaldo vs. Ciro Immobile: Spannendes Duell der Super-Torjäger

Immobile war lange Zeit der absolute Spitzen-Torjäger, hatte jedoch in den letzten sechs Ligaspielen nur noch zweimal einbuchen können – überdies war er gegen den AC Mailand gesperrt. Die Krise, in der sich der Goalgetter befindet, hat direkte Auswirkungen auf den gesamten Verein.

In der noch sechs Spieltagen laufenden Spielzeit belegen Ciro Immobile mit 29 Toren und Cristiano Ronaldo mit 28 Toren in der Rangliste der tor-erfolgreichsten Serie-A-Spieler mit großem Abstand vor Romelu Lukaku (20) die ersten beiden Plätze.

Es ist das spannendste Torjäger-Rennen seit 60 Jahren! Nach 32 Spieltagen hatten es letztmals Antonio Valentin Angelillo und Jose Altafini geschafft, sich 28-fach in die Torschützenliste einzutragen. Und die damalige Marke datiert aus der Saison 1958/59.

Lazio Rom hat nach drei Niederlagen am Stück bereits acht Punkte Rückstand auf Juventus Turin – das Titelrennen scheint entschieden. Denn Ronaldo trifft aufseiten der Bianconeri seit dem Wiederbeginn wie am Fließband.

In den sechs Partien nach dem Corona-Restart traf der Superstar in jeder Begegnung, beim 2:2 gegen Atalanta Bergamo sogar doppelt per Strafstoß.