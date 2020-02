Es gibt sie über jeden Fußballer: Stories, die davon handeln, bei welchem Klub derjenige in der Vergangenheit hätte anheuern können. Von jenen Erzählungen bleiben auch Superstars wie Cristiano Ronaldo nicht verschont, der in seiner Jugendzeit vom FC Malaga umworben wurde.

Cristiano Ronaldo war schon in jungen Jahren heiß begehrt. Im Jahr 2002, als der Superstar bei der U17-EM in Dänemark brillierte und gerade bei Sporting Lissabon in den Herrenbereich aufgerückt war, machte ihm der FC Malaga ein Angebot.

"Er hatte bei Sporting noch nicht einmal debütiert, aber wir haben Jorge Mendes (Ronaldos Berater; Anm. d. Red) ein Angebot gemacht", lüftet Carlos Rincon, der damals im Jugendbereich bei Malaga tätig war, bei ELDESMARQUE.

Der Deal scheiterte an den finanziellen Ressourcen des spanischen Klubs, der immerhin 1,5 Millionen Euro geboten hatte. Sporting forderte seinerzeit aber eine Ablöse von 3,5 Millionen.

"Diese Summe konnten wir nicht stemmen, so dass es zu keinen weiteren Verhandlungen gekommen ist", erläutert Rincon.