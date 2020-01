Das Trikot von Cristiano Ronaldo ist außerordentlich begehrt. Wenn er mit Juventus Turin am Sonntag (20.45 Uhr) auf den AS Rom treffen wird, ist für den Superstar der Tausch seines Leibchens mit einem anderen Spieler jedoch kein Thema.

Juventus Turin will beim Auswärtsspiel gegen den AS Rom die Tabellenführung in der Serie A zurückerobern.

Von Beginn weg auf dem Rasen aufgeboten sein wird Cristiano Ronaldo, der im Anschluss an die Partie unter keinen Umständen einen Trikottausch vollziehen wird.

Begründet liegt die Abneigung gegenüber dem Ligakonkurrenten im Champions-League-Viertelfinale der Saison 2006/07. Noch in Diensten von Manchester United ging das Hinspiel in Rom mit 1:2 verloren, das Rückspiel gewannen die Red Devils mit 7:1.

"Als es 6:0 stand, baten sie mich, aufzuhören. Ein Gegner bat mich, mit dem Dribbeln aufzuhören", sagte Cristiano Ronaldo.