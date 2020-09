City bangt um Bernardo Silva : Cristiano Ronaldo: Weltrekord in Sichtweite

Cristiano Ronaldo (35) hat es wieder getan: Der fünffache Weltfußballer von Juventus Turin hat erneut Geschichte geschrieben. Dieses Mal im Nationaltrikot. Pep Guardiola (49) wird indes wohl mit sorgenvoller Miene in Richtung der portugiesischen Nationalmannschaft blicken.

Cristiano Ronaldo hat es noch drauf. Der 35-Jährige erzielte sein 100. Tor für Portugal. Im 165. Länderspiel. Damit ist CR7 der erste Spieler der Geschichte, der diese Marke für ein europäisches Land erreicht.

Gegen Schweden traf er in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Freistoß. Treffer 100. Eine Viertelstunde vor Spielende erhöhte in der 72. Minute zum 2:0. Treffer 101.

Um sich den Rekord bei den besten Länderspieltorschützen aller Zeiten zu sichern, muss Cristiano Ronaldo noch acht Tore für Portugal erzielen. Den Weltrekord hält Ali Daei, der 109 Tore für den Iran markierte.