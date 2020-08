Juventus Turin : Cristiano Ronaldo: Gespräch mit Andrea Pirlo - kommt ein Barça-Star als Sturmpartner?



Tobias Krentscher

Juventus Turin will Cristiano Ronaldo entgegen anderslautender Gerüchte nicht verkaufen. Das soll Cheftrainer Andrea Pirlo dem fünffachen Weltfußballer in einem Gespräch versichert haben. Zudem wird ein neuer Sturmpartner für CR7 gesucht. Neu in der Gerüchteküche: Antoine Griezmann und Luis Suarez.