Juventus Turin : Cristiano Ronaldo wird noch viele Jahre für Juve spielen, sagt Massimiliano Allegri

Allegri trainierte die Bianconeri fünf Jahre, führte den Rekordmeister zu fünf Scudetti und vier Pokalsiegen. Im Champions-League-Finale scheiterte Allegri allerdings zweimal mit dem Traditionsverein. Einmal an Barça, einmal an Real Madrid.

Seit 1996 wartet Juve auf die Königsklassen-Krone. Liegt die lange Wartezeit auch an der nationalen Dominanz - immerhin steuert Juve auf den 9. Titel in Folge in der Serie A zu? Massimiliano Allegri: "Dem stimme ich nicht zu. In den letzten Jahren haben sie sich sehr gut geschlagen und zwei Endspiele erreicht."

Allegri, der seit seinem überraschenden Aus bei Juventus Turin im vergangenen Sommer ein Sabbatjahr einlegte, ist nun bereit für einen neuen Job.

"Ich habe mich ausgeruht, meine Batterien aufgeladen und bin bei meiner Familie in Livorno geblieben", berichtet Allegri von seiner Pause. Doch jetzt steht er bereit für einen neuen Job.

Er wolle bei einem ambitionierten Verein arbeiten, der Titel gewinnen wolle und hohe Ziele habe, betonte der Italiener. In welchem Land, das sei gar nicht so wichtig. Gefällt dem Erfolgscoach die Primera Division? Allegri: " Wer würde diese Frage mit Nein beantworten? Niemand."