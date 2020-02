Die Serie A gewann in den vergangenen Jahren immer mehr an Zuspruch. Dass Superstars wie Cristiano Ronaldo nach Italien wechseln, ermöglicht ein dortiges Steuermodell. Josep Maria Bartomeu ist angeblich dagegen vorgegangen.

Josep Maria Bartomeu, Präsident des FC Barcelona, prangert an, dass italienische Klub potenziellen Neuzugängen einen Wechsel in die Serie A mittels Steuerersparnissen schmackhaft machen können.

Der Manager soll sich laut MUNDO DEPORTIVO deshalb mit EU-Präsident David Sassoli getroffen haben, um dazu aufzurufen, sich für eine steuerliche Gleichsetzung in allen Ländern einzusetzen.

Relativ neu ist das Gesetz, dass Spielern, die in den letzten zwei Jahren nicht in Italien aktiv waren, sich aber für einen Wechsel dorthin entscheiden, lediglich 50 Prozent ihrer in Italien erwirtschafteten Einnahmen versteuern (Satz 22%) müssen.

Hierfür müsste der betroffene Profi mindestens zwei Jahre in Italien tätig sein.