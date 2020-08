Nach Achtelfinal-Aus : Cristiano und Co. zu alt? Juve-Boss kündigt Analyse und möglichen Kaderumbau an

Das erklärte Ziel von Juventus Turin war der Gewinn der Champions League. Gegen Olympique Lyon scheiden Cristiano Ronaldo und Co. aber bereits im Achtelfinale aus. Präsident Andrea Agnelli kündigt eine umfassende Analyse an.

"So auszuscheiden ist eine große Enttäuschung. Wir werden uns in den nächsten Tagen überlegen, bewerten und entscheiden, wie es in der nächsten Saison weitergehen soll."

Zu alt? Kader-Renovierung bei Juventus Turin?

Bei der angekündigten Analyse werden die Bosse um Präsident Agnelli, Sportdirektor Fabio Paratici und Vize-Präsident Pavel Nedved auch die Altersstruktur der Mannschaft in Augenschein nehmen. "Ich höre immer wieder, dass wir den ältesten Kader in Europa haben, also müssen wir uns das ansehen", so der Präsident.

Den ersten Schritt zur Verjüngung hat Juventus bereits getan. Arthur (23) kommt von Barça, Miralem Pjanic (30) geht im Gegenzug nach Spanien.

Es bleiben in Wojciech Szczesny (30), Gianluigi Buffon (42), Leonardo Bonucci (33), Giorgio Chiellini (35), Blaise Matuidi (33), Juan Cuadrado (32), Sami Khedira (33), Gonzalo Higuain (32) und Cristiano Ronaldo (35) aber neun Ü30-Spieler mit gültigem Vertrag.

Cristiano Ronaldo, der im Februar 36 wird, soll aber nicht gehen. "Ich bin fest davon überzeugt, dass er bleiben wird", erklärt Agnelli.

Den Bericht der Zeitung FRANCE FOOTBALL über angebliche Unzufriedenheit von Cristiano Ronaldo bei Juve hält Agnelli für einen "Medientrick". Schließlich sei dieser Bericht kurz vor dem Duell mit einer französischen Mannschaft erschienen.