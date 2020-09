Monaco-Coach Kovac mit Klartext : "Da ist 0,0 Prozent dran": Gerüchte um Mario Götze eindeutig widerlegt

Mehr als zwei Monate nach seinem Ausscheiden bei Borussia Dortmund liegt immer noch im Unklaren, welchen sportlichen Weg Mario Götze einschlagen wird. Wie Niko Kovac versichert, wird der AS Monaco in Zukunft nicht Götzes neuer Arbeitgeber sein.

Dass sich Mario Götze seit zwei Monaten nicht zu seiner Zukunft geäußert hat, eröffnet Unmengen Raum an Spekulationen. Unzählige Klubs aus der Premier League, der Serie A, LaLiga und auch der Ligue 1 wurden schon mit dem Weltmeister von 2014 verbunden.

Konkret scheint es bisher aber noch mit keinem der angeblichen Interessenten geworden zu sein. So auch nicht mit dem AS Monaco, der in Person von Niko Kovac deutlich Abstand von einer möglichen Götze-Zusammenarbeit nimmt.

"Da ist 0,0 Prozent dran", äußert sich der neue monegassische Trainer in der Printausgabe der SPORT BILD. Den Transfer seines Frankfurter Ex-Spielers Filip Kostic schließt Kovac ebenfalls nahezu aus: "Wir können nur punktuell was machen und uns nicht frei bedienen auf dem Transfermarkt." Eintracht Frankfurt soll zwischen 30 und 40 Millionen Euro Ablöse aufrufen.