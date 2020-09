Three Lions : Damenbesuch: Gareth Southgate schmeißt zwei Jungstars raus

Die englische Auswahl ist mit Erfolg in die Nations League gestartet. Das Team von Gareth Southgate hatte Island auswärts knapp mit 1:0 besiegt. Phil Foden (20, Manchester City) und Mason Greenwood (18, Manchester United) gaben ihre Premiere für die Three Lions. Dem Spiel in Dänemark (Dienstag, 20.45 Uhr) bleibt das Duo allerdings fern.

Inmitten der Corona-Pandemie gelten strenge Regelungen. Das gesamte Team muss in seiner eigenen Bubble leben, Fremdzugang verboten! Foden und Greenwood hielten sich nicht an die Auflagen, ließen sich stattdessen zwei einheimische Damen aufs Hotel kommen – und wurden dafür von Trainer Gareth Southgate suspendiert.

Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir (20) und deren Cousine Lara Clausen (19) hatten sich unerlaubterweise in das englische Teamhotel geschlichen. Gunnarsdottir lüftet im Gespräch mit der DAILY MAIL, dass sie schon Tage zuvor online mit Greenwood Kontakt hatte.