Tottenham Hotspur : Dane Scarlett jüngster Spurs-Spieler aller Zeiten - Mourinho wusste es nicht

In welche Richtung es gehen sollte, ließ Jose Mourinho schon vor dem Anpfiff verlauten. Zehn Änderungen in der Startelf nahm der Cheftrainer von Tottenham Hotspur vor. Spieler wie Dele Alli oder Davinson Sanchez, die sonst nicht zum Zug kommen, hatten ein Mandat in der Anfangself bekommen.

Scarlett war in erwähnter Saisonvorbereitung das ein oder andere Mal in Testspielen für die Profis eingesetzt worden, ist dann aber jeweils in die U18 zurückgekehrt. Bevor Mourinho Scarlett überhaupt in sein Aufgebot nahm, hielt er Rücksprache mit dem Fußballdirektor sowie dem Akademieleiter und fragte, wer es aus dem Nachwuchs verdient hätte, mitzukommen.