Dani Alves zuversichtlich: Barça wird wieder zu dem, was es war

Dani Alves ist überzeugt davon, dass sich der FC Barcelona von den zahlreichen Rückschlägen in dieser Saison erholen wird. Das Vereinsurgestein erinnert an die schwierigen Phasen 2003 und 2008, aus die Barça ebenfalls gestärkt hervorgegangen war.

"Wir müssen uns einig sein, positiv sein, die Dinge werden sich ändern, so wie damals, als Ronaldinho kam", erinnert sich Dani Alves beim klubeigenen TV-Sender. "Bevor er kam, sah es so aus, als ob die Dinge nicht gut laufen würden."

Fünf Jahre später, meinte Dani Alves aus Überzeugung, hatten es die Blaugrana wieder geschafft, sich aus einem Tief zu winden. Damals hatte Pep Guardiola den Trainerposten von Frank Rijkaard übernommen. "Danach sah es so aus, als würde sich das nicht wiederholen, aber wir kamen an und was dann geschah, war historisch", so Dani Alves.