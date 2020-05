Real Madrid : Dani Ceballos bricht eine Lanze für Gareth Bale

Dani Ceballos (23) findet: Die Fans von Real Madrid sollten nicht vergessen, was Gareth Bale alles für den Verein geleistet hat. Auch über seine eigene Situation spricht die Real-Leihgabe in einem Interview.

Gareth Bale ist bei den Fans von Real Madrid nicht mehr sonderlich beliebt. Viele hoffen auf einen Abschied des Walisers. Dani Ceballos springt dem Briten nun zur Seite.

"Vergessen wir nicht all das, was er für den Klub geleistet hat. Wer kein Vertrauen in ihn hat, sollte sich die Champions-League-Finals noch mal ansehen", sagte die Leihgabe von Real Madrid laut REAL TOTAL gegenüber CUATRO.

Gareth Bale hatte die Königlichen im Königsklassen-Endspiel 2018 gegen Liverpool mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße gebracht. Und zuvor unter anderem im Pokalendspiel gegen Barça getroffen. Ceballos: "Er hat dem Klub ziemlich viel gegeben."