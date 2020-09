Real Madrid : Dani Ceballos: Nicht nur der FC Arsenal war interessiert

Dani Ceballos, der FC Arsenal und Mikel Arteta hatten in den vergangenen Wochen stets ihre Zuneigung gegenüber des Anderen zum Ausdruck gebracht. Vor Kurzem wurde die erneute Ausleihe des Mittelfeldspielers nach London offiziell bestätigt.

"Es ist wahr, dass ich auch andere Optionen hatte, wie einen Verbleib bei Real Madrid oder andere spanische Klubs, die Interesse hatten", erläutert Ceballos im Gespräch mit den Arsenal-Medien.

Zinedine Zidane und Co. hatten freilich die überzeugenden Auftritte ihres Schützlings registriert. In der Madrider Zentrale soll Luka Modric nach und nach von seinen Aufgaben entbunden werden. Statt Ceballos wird allerdings dem zuvor ebenfalls ausgeliehen Martin Ödegaard zugetraut, in Modrics Fußstapfen treten zu können.